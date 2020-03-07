شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى العراق يلقى قصيدة فى حب مصر بعنوان "احفظ إلهى أرض مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور رافع طه الرفاعى ،مفتى الديار العراقية، قصيدة فى حب مصر بعنوان "احفظ إلهى أرض مصر"، ألهبت حماس المشاركين بمؤتمر كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، اليوم السبت، حول "بناء الإنسان في التصور الإسلامي ..بين الواقع والمأمول"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ،بعنوان "احفظ إلهى أرض مصر فإنها حصن عن الغلواء والإلحاد".

وكان قد أكد مفتى العراقى فى كلمته أن المجتمع الإنسانى فى أمس الحاجة لمعرفة ما قدمته الشريعة الإسلامية للإنسانية ،فالمتتبع لمقاصد التشريع الاسلامى يتجلى له واضح ان الغاية هو الإنسان، وقد هيئ الله للإنسان أسوة حسنة يقتضي بها في كل تصرفاته وهو الإنسان الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

وأضاف خلال كلمته خلال المؤتمر، أن الازهر كتب الله له البقاء فهو مفخرة هذه الامة ويعد الأزهر نموذجا مشرفا للوسطية والاعتدال الذى جاء به هذا الدين الحنيف .

ويناقش المؤتمر، بحضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين وأساتذة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، "قضية بناء الإنسان في التصور الإسلامي"، باعتبار أن الإنسان هو محور اهتمام الشرائع السماوية، وبه يكون بناء المجتمع وترابط أركانه واستقرار أحواله، وكيف أحاطت الشريعة الإسلامية هذا الإنسان بسياج منيع، واعتنت بتربيته وتكوينه وتهذيبه، كما أوجبت المحافظة على عقله وفكره ونفسه وماله وعرضه ودينه ومعتقده.

ومن أبرز أهداف المؤتمر؛ بيان مفهوم الإنسان وإيضاح أهمية تأثيره في المجتمع، وعرض مشكلات المجتمع الأخلاقية ووضح الحلول لها، ومواجهة الانحرافات الفكرية الخطرة على المجتمع، والقدرة على التوافق بين الإنسان ومستجدات العصر الحديث، بالإضافة إلى بيان دور الأزهر الشريف في بناء الأخلاق والقيم وترسيخ مبادئ التعايش الإنساني.

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