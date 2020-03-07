شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع على أئمتها إقرارا بصحة شهادات الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت وزارة الأوقاف، إقرارا فارغا على أئمة الوزارة لتوقيعه، يتضمن صحة درجات الماجستير والدكتوراة الحاصل عليها عدد كبير من الأئمة، وجاء الإقرار تحت اسم استمارة تحديث حالة، يتضمن اسم الموظف وتاريخ التعيين وتاريخ الحصول على الدرجة العلمية، والجامعة والتخصص وموضوع الرسالة واسم المشرف وأسماء المناقشين، وتاريخ الحصول على الرسالة والتقدير.

وتضمنت استمارة تحديث الحالة إقرار يوقعة الموظف، نصه: أقر أنا/ ................................ بأن جميع البيانات المدونة صحيحة وتحت مسئوليتي (التوقيع بالاسم ثلاثيا على الأقل).التاريخ:

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وأطلقت وزارة الأوقاف، حصرا دقيقا لموظفيها بالديوان العام، ومديرياتها الفرعية بالقاهرة الكبرى والمحافظات الإقليمية، عبر مركز معلومات الوزارة وقيادات المديريات الفرعية، ووزعت الوزارة، استمارات جمع المعلومات والحصر الاجبارى، والذى يشمل 3 جداول، الأول: ويوثق المؤهلات التي تعلو درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، ويضم 5 تصنيفات وخانات عددية ونوعية. ويشمل جدول الدراسات العليا والدكتوراة للموظفين نوع المؤهل الأصلى والدرجة العليا "الدبلوم/الماجستير/الدكتوراة"، والتخصص وعدد الأفراد والمؤهلين، وجدول ثان بنفس التصنيفات للحاصلين على المؤهلات العليا (درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها).

وخصصت الأوقاف، جدولا ثالثا، يضم أسماء الموظفين والدعاة الرباعى والمديرية الفرعية ومركز المعلومات الفرعى، و الرقم القومى والرقم التأمينى وقرار التعيين وتاريخ التعيين وتاريخ مباشرة العمل والمجموعة النوعية والوظيفية والدرجة الوظيفية وتاريخ الدرجة الوظيفية ونوع الموظف ضمن الدالة لحساب تاريخ الميلاد وحالة الوظيفة ودالة لحساب الاحالة للمعاش وتاريخ التقاعد. وشددت الأوقاف، على القيادات العليا والفرعية ومركز المعلومات، بإنهاء الحصر فى أسرع فرصة، ودقة البيانات وتحمل مسئوليتها للمشاركين ومسئولى الحصر، حيث يتحمل مدراء الإدارات الفرعية والعمل الإقليمى مسئولية الدقة وإنهاء العمل.