شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الهجرة" تنظم زيارة للمتحف المصرى بالتحرير لوفد شبابى مصرى من كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظَّمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة إلى المتحف المصرى بميدان التحرير وسط القاهرة، لوفد شبابى من الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين فى كندا، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ضمن برنامج فعاليات الملتقى الـ19 لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج.

وقد قام الشباب بجولة تفقدية داخل المتحف وشاهدوا عددًا كبيرًا من التماثيل والقطع الأثرية الفرعونية النادرة الثمينة، كما استمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ تلك التماثيل والقطع الأثرية المتواجدة فيه وعن توقيت وكيفية الحصول عليها واقتنائها.

كما قدم الخبير الأثرى للشباب نبذة وافية عن مشروع المتحف المصرى الكبير باعتباره حدثا عالميًا ضخمًا أصبح افتتاحه وشيكًا هذا العام، وكيف سيسهم هذا المشروع فى تعزيز مصر أمام العالم كوجهة سياحية جاذبة لكافة الجنسيات.

وفى ختام الجولة، أعرب الشباب عن سعادتهم بزيارة المتحف وانبهارهم به لما يحتويه من قطع أثرية فرعونية نادرة ومهمة، كما أشادوا برونقه وطرازه المعمارى الفريد وكذلك حسن التنظيم والاستقبال، فضلا عن تشوقهم إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير لزيارته والترويج له وسط أصدقائهم ومجتمعاتهم الخارجية.

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فمن جانبه، قال كريم صفوت وهو طالب مصرى فى كندا ضمن أعضاء الوفد: "أعتز جدًا بجذورى المصرية وأفتخر بانتمائى لهذه الحضارة العظيمة، لذلك أنا سعيدة بزيارتى لمصر وأصبحت متشوق لكل ما هو مصرى حتى أننى أصبحت أتابع كافة المسلسلات المصرية من كندا".

فيما قالت شانتال كبيش طالبة أيضا فى كندا: "بالتأكيد عند عودتى سأحكى إلى كل أصدقائى الكنديين عن كل ما شاهدناه فى مصر من مناطق سياحية وأثرية ومحميات ذات طبيعة ساحرة لا مثيل لها ولم أكن أتوقعها، وسأحثهم على زيارتها حتى يروا كل هذا الجمال".

أما دانيال دوس، أحد أعضاء الوفد الشبابى، لفت إلى أنه شعر بتغيير جذرى كبير فى مصر إلى الأفضل على كل المستويات، واصفًا إياها بأنها "أصبحت بحق مصر الجديدة"، كما أكدت جولى ميخائيل، إحدى عضوات الوفد، على ما قاله دانيال وتابعت: "هناك حماس كبير لدينا للعودة إلى مصر والعيش بها وسط كل هذا التطور الإيجابى وهذه التنمية.. يكفى ما لمسناه من أمن وأمان وتعايش ومحبة".

وسبق أن أعلنت وزيرة الهجرة أنه سيتم إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتلقى رغبات الشباب المصرى من الجيلين الثانى والثالث من مختلف دول العالم؛ للتسجيل والمشاركة فى الملتقيات المقبلة التى ستنظمها الوزارة، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.