شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : الثقة في الاقتصاد المصرى وراء ارتفاع الجنيه أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصرى وتطوره خلال الفترة المقبلة وراء الارتفاع المستمر للجنيه أمام الدولار الأمريكي ، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى تشير جميعها إلى زيادة التدفقات من العملة الصعبة على مصر من خلال الروافد الاستثمارية المختلفة وتحويلات المصريين في الخارج ، الأمر الذى يعكس حالة من الثقة لدى مختلف الفئات في مصر واقتصادها

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الجهود الجبارة التي بذلها الرئيس السيسي خلال السنوات الخمس الماضية أسفرت عن صعود كبير في أسهم الاقتصاد المصرى بجميع المجالات ، الزراعية والصناعية ، وكذلك في ثقة المستثمرين بالخارج في وجود بيئة تشريعية وإدارية مشجعة على الاستثمار ، مضيفا : قبل عملية الإصلاح الاقتصادى الجذرى التي قادها الرئيس السيسي ، كان المستثمرون يخشون القدوم والعمل بمصر لأنهم غير مطمئنين عى استثمارتهم وكذلك لا يعرفون كيف يحولون أرباحهم للخارج ، فضلا عن وجود إجراءات وتعقيدات إدارية وبيروقراطية كبيرة تحول دون وجود شفافية وسرعة في إنهاء إجراءات الاستثمار

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واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن مجموعة التشريعات الجديدة بقانون الاستثمار ووجود هيئات متخصصة للتعامل مع المستثمرين وإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية ، خطوات مهمة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، وتعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ، خاصة وأن العالم كله يتجه الآن إلى التركيز على القارة الأفريقية وأسواقها الكبرى

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة ، بالتنوع الكبير في الخريطة الاستثمارية لمصر ، سواء على مستوى القطاع الزراعى الذى يشهد نهضة كبرى في الزراعة الحديثة والمنتجات الأورجانيك ، وعلى مستوى القطاع الصناعى والمشروعات العملاقة في القطاعات الحيوية أو إطلاق عديد من المناطق والمدن الصناعية المتخصصة ، وكذلك على مستوى قطاع الخدمات الذى يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الأوربيين والعرب

وتوقع رجل الأعمال أيمن الجميل أن يشهد الدولار مزيدا من الإنخفاض مستقبلا أمام الجنيه المصرى بقوة دفع الاقتصاد النامى في جميع القطاعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر وتراجع نسبة التضخم.