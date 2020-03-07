شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تؤجل مؤتمر "محور الاستثمار" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، بيانا عن قرار الهيئة بتأجيل المؤتمر الاقتصادي الدولي "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار" والذي كان مقررا انعقاده في الفترة من 21-22 مارس الجاري.
وجاء فى البيان: أنه رغم تطلع الهيئة وإستعدادها إلى تنظيم المؤتمر لعرض تطورات العمل بالمنطقة وإبراز فرص الإستثمار، إلا أنه بسبب المخاوف الدولية المتزايدة والمتعلقة بفيروس كورونا (Covid-19) التي أدت إلى إلغاء وتأجيل العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المشاركين والمدعوين للمؤتمر فقد اتخذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرارًا بتأجيل مؤتمر "محور الاستثمار" إلى موعد لاحق.
وأشار المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد الجديد.
وكانت الهيئة الاقتصادية برئاسة المهندس يحيى زكي أعلنت في وقت سابق عن عقد المنطقة لمؤتمر اقتصادي في مارس الجاري بالعين السخنة وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتصل إجمالي التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية حتى الأن بنحو 17 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات العاملة بالمنطقة حوالي 247 شركة من خلال 14 مطور صناعي ساهم في توفير 70 ألف فرصة عمل.
وأعتبر رئيس المنطقة الاقتصادية، أن مشروعات التطوير قادرة على توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي الإجمالي من خلال استغلال الموقع المتميز الذي يمر من خلاله 10% من حجم التجارة العالمية والتي تقدر سنويًا بـ 18 ألف سفينة سنويًا.
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