شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجوز إلغاء الحج بعد أخذ رأي أهل الاختصاص وأولي الأمر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدعوات التى انتشرت على الفيسبوك، بشأن تحديد موعد لإقامة صلاة الحاجة لانتشار الأوبئة، "مشبوهة"، مشيرا إلى أن بعض الدعوات المشبوهة في بعض المواقع تدعو إلى صلاة الحاجة فى ساعة محددة.

وقال الوزير: سأل الناس "هل يجوز صلاة الحاجة"، نعم، فهي مشروعة، ولكن ما التوقيت وما الحكمة، فهناك مؤسسات دولة تنسق ونحن الذين سندعوا إذا دعت الحاجة، ولا يجوز الانسياق وراء دعوات فيسبوكية، مضيفا: هل يجوز إلغاء الحج؟ نعم بعد أخذ رأي أهل الاختصاص من العلم وأولي الأمر.

Advertisements

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر كلية أصول الدين، جامعة الأزهر ، اليوم السبت، حول "بناء الإنسان في التصور الإسلامي ..بين الواقع والمأمول"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن بعض المواقع المشبوهة استغلت تصريحاته بشأن جواز إلغاء صلاة الجمعة، موضحا أن هناك تساؤلات بشأن عدم إقامة صلاة الجمعة عند انتشار الأوبئة، التى تشكل تهديدا حقيقيا على الإنسان، مضيفا:"وقلنا إذا انتشر أى وباء يشكل خطرا على البشرية، فإنه وبلا تردد، نقول إن حماية الأنفس من المقاصد الكلية، ويمكن عدم إقامة صلاة الجمعة، فحماية الانفس من المقاصد الكلية لكن قلنا بوضوح لا نأخذ صلاة الجمعة دون باقي التجمعات، فعندما تري الدولة خطرا من التجمعات فإنها تحظر جميع التجمعات بما فيها الجامعات والمدارس ومبارايات كرة القدم والمؤتمرات، والجمعة واحدة من تلك التجمعات، فعندما تجد الدولة أن المنع واجب فالجمعة واحدة منها، وقلنا أن الرأي الشرعي يتبع الرأي العلمي، فعندما يخرج أهل العلم من الصحة ويطلبون المنع، فالمنع هنا جائز".

ويناقش المؤتمر، بحضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين وأساتذة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، "قضية بناء الإنسان في التصور الإسلامي"، باعتبار أن الإنسان هو محور اهتمام الشرائع السماوية، وبه يكون بناء المجتمع وترابط أركانه واستقرار أحواله، وكيف أحاطت الشريعة الإسلامية هذا الإنسان بسياج منيع، واعتنت بتربيته وتكوينه وتهذيبه، كما أوجبت المحافظة على عقله وفكره ونفسه وماله وعرضه ودينه ومعتقده.

ومن أبرز أهداف المؤتمر؛ بيان مفهوم الإنسان وإيضاح أهمية تأثيره في المجتمع، وعرض مشكلات المجتمع الأخلاقية ووضح الحلول لها، ومواجهة الانحرافات الفكرية الخطرة على المجتمع، والقدرة على التوافق بين الإنسان ومستجدات العصر الحديث، بالإضافة إلى بيان دور الأزهر الشريف في بناء الأخلاق والقيم وترسيخ مبادئ التعايش الإنساني.