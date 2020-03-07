شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع المرحلة الأولى من تطوير الصحراوى الغربى "القاهرة ـ أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان " الصحراوى الغربى، وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق .

بدأت جولة الوزير، بتفقد كوبرى تقاطع "طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوى الغربى" ، ومتابعة أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، ثم قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاع لسرعة الإنجاز .

ووصل الوزير لمركز العدوة شمال المحافظة، وبدأ بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى بدءا من مركز العدوة، حيث يبلغ طول الطريق 230 كيلو متر نصيب محافظة المنيا منه 98 كيلو متر يتبقى من أعمال التطوير 37 كيلو متر.

والتقى الوزير بالعاملين والمهندسين، وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

وداعب وزير النقل أحد المهندسين المختصين بأعمال التطوير حيث استمع لشرح تفصيلى عن الأعمال خاصة الوصلة الواقعة ما بين محافظتى بنى سويف والمنيا، وطالب الوزير من المهندس بعدم نقل الحركة على أى جزء من الربط قبل الانتهاء من أعمال التطوير تماما مداعبا له " ينفع نحمل بيبى صغير حمل كبير".

وأكد المهندس كامل الوزير، أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه 3 حارات بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات ( 3 حارات) فى اتجاه أسيوط بعرض رصف11 مترا، وطريق خرسانى (2حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار ، لافتا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيا " 5 كبارى و16 نفقا".

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وأكد الوزير فى تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن هذا الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائرى الإقليمي، ويساهم فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ، وأنه سيكون جزءا من محور القاهرة/ كيب تاون، مضيفا أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، وخاصة فى الصعيد تعتبر نموذجا واضحا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى فى مصر.

موضحًا أنه بخصوص المشروع القومى للطرق ، فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى. 30.5 ألف كم .



تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوى غرب محافظة المنيا



جانب من أعمال التطوير



جولة وزير النقل بطريق القاهرة اسوان الغربى



وزير النقل مع المهندسين