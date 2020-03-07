شكرا لقرائتكم خبر عن "الآثار": لجنة هندسية لمعاينة أثر أغا الحبشى بعد تأثره بحريق الدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه تمت السيطرة أمس على حريق محدود نشب بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير، وقد تأثر بالنيران السقف الخشبى الخالى من الزخارف لكتاب يوسف آغا الحبشى الأثرى المجاور لهذه الورش.

ووفقا لحساب الوزارة على فيسبوك، توجه على الفور الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار على رأس لجنة أثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية، إثر نشوب الحريق، حيث تبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتأثر باقى السبيل وكذلك لم يتأثر جامع أحمد المهمندار الأثرى الملاصق للسبيل.

واتخذ فريق من مفتشى أثار المنطقة ومسئولى أمن الآثار كافة الإجراءات الوقائية و وسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة فى محيط المنطقة، لحين استكمال اعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة و البدء فى أعمال الترميم.





وكانت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أكدت أن مساجد الدرب الأحمر الأثرية، والمساجد العادية بالمنطقة لم تتأثر جميعها أو أى منها بالحريق الذى شب بأحد العقارات هناك، ووجهت غرفة عمليات الوزارة الشكر لمحافظة القاهرة وجهاز الحماية المدنية على سرعة التعامل، وإخماد الحريق بكل مهنية وسرعة، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار 51 شارع الدرب الأحمر بحى وسط القاهرة من الحريق الذى نشب مساء اليوم وذلك عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمجموعة من ورش الأحذية بمنطقة الدرب الأحمر وعلى الفور انتقلت 15 سيارة من قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق أسطح عدد من المحلات بالقرب من مسجد أبو حريبة بمنطقة الدرب الأحمر، دون وقوع أى إصابات.

وقال مصدر أمنى، إن رجال الحماية المدنية نجحوا فى محاصرة النيران من كافة الجهات، ومنع وصولها للأماكن الأثرية القريبة من مكان الحادث، ويستمع رجال المباحث للاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وجار محاصرة النيران لإخمادها.