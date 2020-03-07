محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: "مفيش تفاهم فى إزالة التعديات على الأراضى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بصورة رادعة موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة أى متر تعدى على الأراضى الزراعية فورًا وفى المهد بدون تفاهم، قائلا: "متتفاهموش مع المتعدين على الاراضى الزراعية لما لذلك من أهمية قومية ".
تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث أكد خلاله أن مديرية الصحة قامت بالتعاقد مع عدد 100 طبيب متخصص لسد العجز فى عددًا من التخصصات القليلة بالمستشفيات مشددا على مدير مديرية الصحة ببذل قصارى الجهد للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المواطنين والسعى نحو حلها وإحداث طفرة ملموسة فى المجال الصحى يشعر بها المواطن خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والنائية.
كما وجه المحافظ مديرية التضامن بتنفيذ توجهات الدولة نحو مواجهة الاشخاص المقيمين بالشوارع وايداع المشردين منهم بدور رعاية وذلك من خلال لجان المتابعة الميدانية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم .
ووجه المحافظ خلال اللقاء نائب المحافظ لشئون المجتمع والجمعيات الأهلية بضرورة إحياء مشروعات الحرف اليدوية والتراثية الموجودة بعددًا من القرى مثل قرية الحرانية وكرداسة وإزالة اى معوقات تواجه أصحاب هذه الحرف والتعاون لفتح معارض متعددة بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لعرض منتجاتهم لفتح منافذ بيع جديدة لهم .
كما وجه المحافظ مديرية الاوقاف بتخصيص جزءًا من الخطب والدروس بالمساجد عن أضرار المخدرات وخطورتها على الشباب وعلاقتها بالجريمة خاصة بعد ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بتأثير المخدرات .
أضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المخلفات بنهر الطريق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على المال العام وعدم اهداره وعدم السكوت على أى شكل من أشكال الفساد وتبليغ الجهات التنفيذية والاجهزة المعنية على الفور.
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