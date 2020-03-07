شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تلقى طلبات الترشح بتكميلية انتخابات البرلمان بسمالوط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق فى الخامسة مساء اليوم السبت، اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية ، باب تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا.

ومن المنتظر ان تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط بالمنيا، غدًا الأحد، حيث تحدد الهيئة الرموز الانتخابية للمرشحين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة التى تفصل فيها محكمة القضاء الإدارى فى الطعون حتى يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.

وتنطلق الانتخابات فى دائرة سمالوط فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، بينما تنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، تلقت خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان فى الكبد توفى على إثره

وأصدرت الهيئة القرار رقم 20 لسنة 2020 بتشكيل ومهام لجنة متابعة سير الانتخابات، وتلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا.

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ونص القرار على أن تشكل لجنة لمتابعة سير الانتخابات التكميلية وكذا تلقى طلبات الترشح بالدائرة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وعضوية القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وحدد القرار مهام اللجنة، والتى تبدأ بتلقى طلبات الترشح خلال الفترة المحددة لذلك، والتأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية، وكذا منح كل مترشح شهادة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

وأيضا إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المترشحين عند إعلانها وكذا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى ( إن وجد ).

كما تقوم اللجنة بدور خلال مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات حتى يوم الاقتراع، وهو التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالمحافظة للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية ومندوبى ووكلاء المترشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.