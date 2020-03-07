شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنقل لمكتب بريد لصرف معاش وإعادتها لمنزلها بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى الاستجابة لمسنة ومساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، من (إحدى السيدات "مُسنة" - مقيمة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، لطلب المساعدة فى صرف المعاش الخاص بها من أحد مكاتب البريد بالقاهرة، نظرًا لعدم قدرتها الحركة .

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وعلى الفور توجهت قوة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم مساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى، وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

وكانت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، منذ أيام أنقذت طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، باحتجاز (طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات) داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة الحدائق، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول، وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تم فتح باب الشقة، وإخراج الطفل سالمًا.