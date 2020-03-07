المتحدث العسكري ينشر 3 فيديوهات للاحتفال بيوم "الشهيد والمحارب القديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي: نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم السبت، 3 فيديوهات بعنوان "الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لعام 2020". وتحتفل القوات المسلحة في 9 مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة.

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