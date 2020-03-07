نائب وزير الطيران المدني يتفقد استعدادات مطار أسوان لمكافحة "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مطار أسوان الدولي، للوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتخذها، ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" وللاطمئنان على حركة التشغيل وسير العمل.

واستمع مناع إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له، واطمأن على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة، واستعدادات وجاهزية فرق الحجر الصحي وطرق إجراء الفحص الطبي على الركاب القادمين إلى المطار.

ووجه نائب وزير الطيران بالتنسيق المستمر وبشكل يومي مع جميع الجهات المعنية بالمطار، لمتابعة الموقف أول بأول واتخاذ التدابير الوقائية في التعامل مع الركاب، وأثناء الجولة تفقد النائب صالات السفر والوصول الدولي والداخلي ومدرج الطائرات الرئيسي والترمك وبرج المراقبة ومنطقة خدمات الركاب، والإجراءات الأمنية في المطار.