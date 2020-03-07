مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بشأن إجراءات مكافحة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، في مقر مجلس الوزراء، حول تدابير الحكومة مؤخرًا لمحاصرة فيروس "كورونا". ويحضر المؤتمر الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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