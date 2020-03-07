الوطنية للصحافة تشدد على مواعيد الصمت الانتخابي للمؤسسات الصحفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: شددت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها على ضرورة الالتزام بمواعيد الصمت الانتخابي، لإتاحة الفرصة أمام لجنة الاشراف على الانتخابات استكمال الإجراءات في شفافية وهدوء، يتيح فرص عادلة للمنافسة. وتأتي مواعيد الصمت على النحو التالي:​

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