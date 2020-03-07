الوطنية للصحافة تنهي استعداداتها لانتخابات أخبار اليوم ودار الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أتمت الهيئة الوطنية للصحافة مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال التي تجرى غداً الأحد 8 مارس 2020 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وراجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.

وبحسب بيان، يتم نقل أحداث اليوم الانتخابي لحظة بلحظة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة.​