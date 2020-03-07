أخبار مصر | حزب الوفد يطالب بإنشاء مناطق استثمارية جديدة فى الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد يطالب بإنشاء مناطق استثمارية جديدة فى الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن الدولة تولي أهمية كبرى في الوقت الحالي لخلق مجتمعات صناعية وتوفير فرص استثمارية واعدة في محافظات الصعيد، خاصة بني سويف وقنا والمنيا وغيرها.

وأضاف قوطة، في بيان له اليوم السبت، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تبذل جهدًا كبيرًا للتغلب على المشكلات التي تواجه تنمية الاستثمار وتحقيق اقتصاد خاص بكل محافظة وكل منطقة، وذلك من خلال إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية بمختلف المناطق.

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وطالب قوطة، بضرورة التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة في محافظات الصعيد، خاصة بعد نجاح التجربة الأولى لطرح المناطق الاستثمارية في الصف وميت غمر وبنها.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن تشجيع الاستثمارات القائمة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها هي أفضل طريقة لجذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية للنهوض بالاقتصاد القومي.

وشدد على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار والإسراع فى الجداول الزمنية؛ لتنفيذ مختلف المشروعات، وإتاحة مناطق استثمارية كاملة المرافق، وتقديم كل التراخيص من جهة واحدة.