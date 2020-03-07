أخبار مصر | التأمين الصحي الشامل: حل 96% من المشكلات الواردة على الخط الساخن

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كشفت إدارة التأمين الصحي الشامل الجديد، أن منظومة "الكول سنتر" تؤدي عملها من خلال توفير المعلومات والرد على الاستفسارات وحل الشكاوى للمنتفعين حيث بلغ إجمالي الاستفسارات والشكاوى التي استقبلتها المنظومة حتى الآن 5503 شكوى واستفسار، حيث وصل عدد الشكاوى 1569 تم حل 1516 شكوى، وجار العمل على دراسة وحل الباقي، بينما بلغت الاستفسارات 3934 استفسارا، مؤكدة أن منظومة رضاء المنتفعين حققت نجاحا كبيرا في مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم وهو ما انعكس على مستوى وقناعة المواطنين بالخدمة.

وأكدت إدارة التأمين الصحي الشامل، أن منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" تعمل على مدار 24 ساعة، وأن مواعيد العمل لوحدات ومراكز طب الأسرة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، وأن المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن تطبيق آلية الحجز المسبق في المنظومة تأتي لمنع التكدس للجماهير، مؤكدة أن متوسط فترة الكشف لكل حالة من 15 لـ 20 دقيقة لضمان التشخيص السليم ودراسة الحالة الصحية للمنتفع من المنظومة الصحية، وأن حالة طوارئ لها الأولوية للتعامل معها.