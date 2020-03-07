أخبار مصر | "الوطنية للصحافة" تشدد على مواعيد الصمت الانتخابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للصحافة" تشدد على مواعيد الصمت الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الهيئة الوطنية للصحافة، على ضرورة الالتزام بمواعيد الصمت الانتخابي بانتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.



وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك لإتاحة الفرصة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات، لاستكمال الإجراءات في شفافية، مما يتيح فرصة عادلة للمنافسة.



وتأتي مواعيد الصمت الانتخابي كما أقرتها الهيئة، كالتالي

- مؤسسة دار التحرير: الإثنين الموافق 9 مارس.

- مؤسسة دار المعارف: الإثنين الموافق 9 مارس.

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-مؤسسة روز اليوسف: الأربعاء الموافق 11 مارس.

- وكالة أنباء الشرق الأوسط: الأربعاء 11 مارس.

- الشركة القومية للتوزيع: الأربعاء الموافق 11 مارس.



وكان قد انطلق ماراثون انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، الخميس الماضي، بمؤسسة الأهرام، وذلك تحت إشراف لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة.