أخبار مصر | مساعد وزيرة الصحة: منظومة لقياس "رضاء المنتفعين" بالتأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزيرة الصحة: منظومة لقياس "رضاء المنتفعين" بالتأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضاؤهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلون عليها داخل المنظومة؛ وذلك للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري.

وقال السبكي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه انطلاقًا من حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على الحصول على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية في المنظومة- لتقييمها وتطويرها- تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن والتغلب على أي عقبات من الممكن أن تظهر من التطبيق الفعلي للخدمة.

وأشار السبكي إلى أن منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والتي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد متواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة، موضحا أنه تم تعيين أكثر من 80 مسئولا عن رضاء المنتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومة ببورسعيد في المرحلة الأولي.

وأكد السبكي أن تطبيق منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" يأتي في إطار التحول الرقمي للمنظومة وأنه تم توفير أجهزة (Feed Back Machine) وهي التي يتم توفيرها لأول مرة داخل مستشفيات ووحدات حكومية، حيث يتوجه المريض لجهاز "التقييم" بعد انتهاء زيارته للمنشأة لتقييم الخدمة التي حصل عليها من خلال المنظومة، ونتائج كل تلك التقييمات يتم تجميعها الكترونيا في قاعدة بيانات تطلع عليها إدارة المشروع لتكون أداة لتقييم معدلات الأداء وتقويمها في حالة وجود أي قصور لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل.