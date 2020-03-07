أخبار مصر | ننشر أسماء المستشفيات المخصصة لعزل حالات الكورونا بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المستشفيات المخصصة لعزل حالات الكورونا بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفيما يلي أسماء المستشفيات:
1- مستشفى قها بمحافظة القليوبية.
2- مستشفى العجمي بمحافظة الإسكندرية.
3- مستشفى 15 مايو بمحافظة القاهرة.
4- مستشفى طابا بمحافظة جنوب سيناء.
5- مستشفى الصف بمحافظة الجيزة.
6- مستشفى إسنا بمحافظة الأقصر.
7- مستشفى بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.
8- مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
9- مستشفى التأمين الصحي بمحافظة السويس.
10- مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.
11- مستشفى القيصر بمحافظة البحر الأحمر.
12- مستشفى اليوم الواحد برأس البر بمحافظة دمياط.
13- مستشفى تمي الإمديد بمحافظة الدقهلية.
14- مستشفى أبو تيج بمحافظة أسيوط.
15- مستشفى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.
16- مستشفى سوهاج التعليمي بمحافظة سوهاج.
17- مستشفى زفتي بمحافظة الغربية.
18- مستشفى الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
19- مستشفى اليوم الواحد بأشمون بمحافظة المنوفية.
20- مستشفى طوارئ فاقوس بمحافظة المنوفية.
21- مستشفى أبشواي بمحافظة الفيوم.
22- مستشفى التأمين الصحي بمحافظة قنا.
23- مستشفى صدر دمنهور بمحافظة البحيرة.
24- مستشفى بني سويف التخصصي بمحافظة بني سويف.
25- مستشفى ملوي بمحافظة المنيا.
26- مستشفى أسوان التخصصي بمحافظة أسوان.