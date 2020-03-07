أخبار مصر | ننشر أسماء المستشفيات المخصصة لعزل حالات الكورونا بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المستشفيات المخصصة لعزل حالات الكورونا بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، على قائمة المستشفيات التي تم اختيارها بالمحافظات، لتكون مقرا للعزل الصحي لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وفيما يلي أسماء المستشفيات:

1- مستشفى قها بمحافظة القليوبية.

2- مستشفى العجمي بمحافظة الإسكندرية.

3- مستشفى 15 مايو بمحافظة القاهرة.

4- مستشفى طابا بمحافظة جنوب سيناء.

5- مستشفى الصف بمحافظة الجيزة.

6- مستشفى إسنا بمحافظة الأقصر.

7- مستشفى بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

8- مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

9- مستشفى التأمين الصحي بمحافظة السويس.

10- مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

11- مستشفى القيصر بمحافظة البحر الأحمر.

12- مستشفى اليوم الواحد برأس البر بمحافظة دمياط.

13- مستشفى تمي الإمديد بمحافظة الدقهلية.

14- مستشفى أبو تيج بمحافظة أسيوط.

15- مستشفى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

16- مستشفى سوهاج التعليمي بمحافظة سوهاج.

17- مستشفى زفتي بمحافظة الغربية.

18- مستشفى الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

19- مستشفى اليوم الواحد بأشمون بمحافظة المنوفية.

20- مستشفى طوارئ فاقوس بمحافظة المنوفية.

21- مستشفى أبشواي بمحافظة الفيوم.

22- مستشفى التأمين الصحي بمحافظة قنا.

23- مستشفى صدر دمنهور بمحافظة البحيرة.

24- مستشفى بني سويف التخصصي بمحافظة بني سويف.

25- مستشفى ملوي بمحافظة المنيا.

26- مستشفى أسوان التخصصي بمحافظة أسوان.