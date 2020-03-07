أخبار مصر | تفاصيل أجندة "صناعة النواب" خلال الأسبوع الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أجندة "صناعة النواب" خلال الأسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد 6 اجتماعات، خلال الأسبوع الجاري، برئاسة النائب محمد فرج عامر، وبحضور الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة، والوزير عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأضاف، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الاجتماع الأول والثاني والمقرر عقدهما، غدًا الاحد، سوف يشهدا عقد جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية الحكومة، بشأن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتزايد، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك بحضور الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة.

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وأشار النائب، إلى أن الاجتماع الثالث والرابع للجنة والمقرر عقدهما،الاثنين المقبل، سوف يشهدا عقد جلسة استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وتسعيرها، في إطار البعد الاقتصادي للصناعة وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل وذلك بحضور الوزير عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأوضح عضو صناعة النواب، أن الاجتماع الخامس والسادس للجنة والمقرر عقدهما، الثلاثاء المقبل، سوف يناقشا مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بشأن مكافحة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة،غدًا الأحد، ولمدة ثلاث أيام متتالية، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.