أخبار مصر | الاثنين.. "الوفد" ينظم احتفالًا بالعيد السنوي لثورة 1919

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاثنين.. "الوفد" ينظم احتفالًا بالعيد السنوي لثورة 1919 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد، بعد غدٍ الاثنين، احتفالية بمناسبة العيد السنوي لثورة 1919 ومرور 101 عام على اندلاع أعظم ثورات مصر، بحضور المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وقال محمد فؤاد عبد المجيد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب: إن الاحتفال سوف يبدأ بزيارة بيت الأمة وضريح الزعيم سعد زغلول، وسوف يتقدم الزيارة المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد، وقيادات الحزب، وأعضاء الوفد وشبابه.