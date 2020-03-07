مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. سقوط سيدات المواقع الإباحية

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شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

مليون جنيه خسائر حريق الدرب الأحمر.. تعرف على التفاصيل



فتحت نيابة الدرب الأحمر، تحقيقات موسعة في واقعة حريق الدرب الأحمر.



وكشفت التحقيقات أن الحريق التهم 20 ورشة أحذية ووصلت الخسائر المادية أكثر من مليون جنيه.

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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على شاب، على خلفية اتهامه بـتسلق الهرم الأكبر، أمس الجمعة، إذ تبين أن المتهم لم يلتقط صورًا تذكارية له، حال تسلقه الهرم الأكبر.



قررت النيابه العامة، حبس سيدة أعمال تدعى "ندى.ن. ع" ٤ أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من ٥٠ مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال المقاولات وامتناعها عن السداد مع مراعاة التجديد لها في الميعاد القانوني.

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر والذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 4 أبريل المقبل.