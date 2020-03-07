مصر | الحاكم العسكري يصدق على أحكام بالمشدد والمؤبد بقضية محاولة اغتيال السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحاكم العسكري يصدق على أحكام بالمشدد والمؤبد بقضية محاولة اغتيال السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الحاكم العسكري، اليوم السبت، على حكم المحكمة العسكرية في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.

وبحسب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية تبدأ المدة القانونية للطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية وتستمر لمدة 60 يوما من تاريخ التصديق على الحكم.

وكانت المحكمة العسكرية قضت بالسجن المؤبد لـ32 متهما والمشدد 15 سنة لـ٢٩ م تهم والسجن المشدد ٥ سنوات ٨١ متهما والمشدد ٣ سنوات لـ١١٧ متهما والمشدد ١٠ سنوات لـ٣٦ متهما والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم وبراءة متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وعدم اختصاص لمتهم حدث في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.

ووجهت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 148، رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.