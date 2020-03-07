مصر | "الدستورية" ترفض دعوى عدم صحة شروط أكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدستورية" ترفض دعوى عدم صحة شروط أكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها، فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.

وأقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه والنصوص الأخرى المرتبطة لها.