مصر | عاجل.. حبس سيدة أعمال استولت على 50 مليون جنيه بزعم توظيفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حبس سيدة أعمال استولت على 50 مليون جنيه بزعم توظيفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابه العامة، حبس سيدة أعمال تدعى "ندى.ن. ع" ٤ أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من ٥٠ مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال المقاولات وامتناعها عن السداد مع مراعاة التجديد لها في الميعاد القانوني.

وكانت النيابة تلقت عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها سيدة الأعمال بالنصب وسرقه أموالهم بعد زعمها توظيف تلك الأموال من خلال شركتها المختصه بأعمال المقاولات وتجاره السيارات والملابس ثم قامت بالاستيلاء على المبالغ دون ردها، وتحررت المحاضر اللازمة.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة لمباشرة التحقيقات باتخاذ الإجراءات القانونية، وتم القبض على المتهمة وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها ٤ ايام وأسندت لها تهمه النصب وحددت جلسه الاثنين القادم لعرضها أمام قاض المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسها.