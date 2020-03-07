شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط واسع لمرشحي مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتدم المنافسة بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، الذين ابتكروا برامج دعائية مختلفة لخدمة أبناء المهنة وكذلك كافة العاملين بالمؤسسة، سواء متعلقة بتدبير الموارد المالية أو التدريب المتواصل.

وبرزت عدد من أسماء شباب الصحفيين المرشحين وهم عاطف الحملي وإبراهيم رجب وأحمد عزمي، وأخرين، فيما قال الحملي، إن برنامجه الانتخابي يعتمد علي التوزيع العادل لأوجه الصرف من خلال زيادة بدلات العمل الإضافي ، وإتاحة فرص السفر لكافة الزملاء، خاصة في التغطيات الخارجية ، حتى تعود الوكالة لسابق مجدها، لمنافسة أكبر وكالات العالم، مشيدا في الوقت نفسه بقرار الهيئة الوطنية للصحافة المنظم لمرافقة الصحفيين لرئيس الجمهورية في الزيارات الخارجية مع الأخذ في الاعتبار إجادة لغة البلد.

وأكد أنه حال فوزه سيسعي علي توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى لتدريب شباب الصحفيين على استخدام التكنولوجيا في الصحافة لمواكبة التطور الهائل خاصة في السنوات الماضية، بما يتيح توفير فرص عمل إضافية للصحفيين.