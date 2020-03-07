شكرا لقرائتكم خبر عن قوانين «الضمانات الدستورية» خارج دائرة اهتمام «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وألمح التقرير إلى أنه انصب الاهتمام خلال ثلاثة أشهر على مسار التعديلات الدستورية المشار إليها، ولا تزال قوانين عديدة ذات أهمية لتفعيل الضمانات الدستورية- وخاصة فى مجال حقوق الإنسان- خارج دائرة الاهتمام، بحسب التقرير. وبشأن التعديلات الدستورية الأخيرة أشار التقرير إلى أن البلاد شهدت إجراء تعديلات مهمة على الدستور فى إبريل 2019، طالت مجال الحكم والمرأة والقضاء، وحققت تقدمًا مهمًّا بالتعديلات على قوانين الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية أحاط بسياقها التعديلات منذ اقتراحها وحتى إقرارها مناخ غير صحى على الصعيد الإعلامى، فمن ناحية طغت انتقادات المناوئين للدولة المصرية واتهاماتهم الفضفاضة المرسلة على انتقادات المعارضين للتوجهات العامة للحكم فى وسائل الإعلام الخارجية بصفة رئيسة، كما طغت حملة تأييد التعديلات فى وسائل الإعلام المحلية على الآراء والمقترحات التى كان يُفترض أن تُثرى هذه التعديلات.

ورحب التقرير باستحداث مجلس الشيوخ مطالبا ببيان القوانين الأساسية المكملة للدستور بإضافة مادة دستورية على غرار دستور 1971، وتحديد آلية معالجة الخلاف المحتمل بين مجلسى النواب والشيوخ حول التشريعات، مؤكدا أن المجلس تابع الاستفتاء فى كل محافظات داخل البلاد، وتابع مجرياته فى عينة من مراكز الاقتراع فى الخارج، إذ أُجرى الاستفتاء فى أجواء إيجابية ولم يشهد خروقات تذكر وسجل المجلس بعض الملاحظات الإجرائية على الأداء الإعلامى التى لم تؤثر على نزاهة الاستفتاء ونتائجه. وأوضح التقرير أنه وعلى الصعيد التشريعى اختتم مجلس النواب دور الانعقاد الرابع فى مطلع يوليو 2019 بخطوات إيجابية، من أهمها إصدار تشريع جديد لتنظيم العمل الأهلى يتوافق مع مطالب المجتمع المدنى والضمانات الدستورية والمعايير الدولية، وإجراء تعديلات إيجابية على قانون النقابات العمالية لمعالجة الفجوات التى أدت إلى وضع مصر مجدداً على اللائحة السوداء لمنظمة العمل الدولية، كما صدر قانون حماية المستهلك الذى يسد فجوة مهمة فى السوق الاقتصادية بما يحد من معاناة المواطنين ومواجهة الفساد والاحتكارات ويعزز جودة البضائع والخدمات إضافة إلى تعديلات موسعة على قانون المحاماة، وفق المشاورات بين مجلس النواب ونقابة المحامين. ولاحظ التقرير أنه وخلال الفترة التى يغطيها التقرير أولى مجلس النواب اهتماما كبيرا بمشروعات القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، وانصب الاهتمام خلال ثلاثة أشهر على مسار التعديلات الدستورية المشار إليها، ولا تزال قوانين عديدة ذات أهمية لتفعيل الضمانات الدستورية- وخاصة فى مجال حقوق الإنسان- خارج دائرة الاهتمام، بحسب التقرير، وفى ومقدمتها التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لعامين متتاليين، وإنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز، والدعوة التى وجهها المجلس ومنظمات حقوق الإنسان لمراجعة التشريعات العقابية، فضلا عن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذى تثار بشأنه التحفظات.

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