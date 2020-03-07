«ظلال قاتمة» على صورة البلاد عالميًّا بسبب التوسع فى«الإعدام»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد التقرير استمرار التوسع فى إصدار عقوبات الإعدام معتبرا أنه يلقى بظلال قاتمة على صورة البلاد عالمياً حول وضعية حقوق الإنسان، لاسيما مع تنامى الاتجاه الدولى نحو إلغاء العقوبة أو الإبقاء عليها مع تعليق تنفيذها رسمياً أو فعلياً، وهو النهج الذى اتبعته دول عربية وإسلامية منها الجزائر، وتونس، والمغرب ولبنان.

وطالب التقرير بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة بموجب الاتفاق الدولى، ومراجعة قانون العقوبات الصادر عام 1937 وتحديثه بما يحد من النصوص التى تفضى إلى استخدام عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى سد الفجوات الخاصة بتجريم صور التعذيب وتبنى نهج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات فى الجرائم البسيطة. وأكد التقرير أن النقاشات التى شارك فيها المجلس خلصت إلى حث القضاء على تجنب استخدام عقوبة الإعدام؛ ما أمكن على نحو يخفف العبء عن كاهل السلطة التنفيذية، سواء فيما يتصل بالتصديق الرئاسى على بعض المحكومين لتنفيذ العقوبة، أو ما يتصل بالأعباء الناتجة عن استمرار حبس المئات ممن يجب النفاذ بحقهم فى السجون. وثمن التقرير دور محكمة النقض كضمانة للعدالة فى المحاكمات وخاصة العدالة الجنائية، وبصورة خاصة إلغاء العدد الأكبر من العقوبات المقضى فيها بالإعدام وبعقوبات مشددة أخرى بحق متهمين فى جرائم جسيمة.

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