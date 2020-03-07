مبادرة الرئيس أنهت أزمة «الجمعيات الأهلية».. ومطالب بضمان تسيير أنشطة 56 ألف جمعية

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشار التقرير إلى أنه على صعيد قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 المثير للجدل، فقد استمرت المعاناة من تداعياته خلال الفترة التى يغطيها التقرير منذ إصداره فى مايو 2017، حيث أفرز سلبيات متنوعة طالت الجمعيات الأهلية وعطلت قدرة جهة الإدارة على النهوض بمسؤولياتها، حيث تنبهت الحكومة إلى الإشكالية المرتبطة بتطبيق القانون وسط معارضة الجمعيات الأهلية له، وعجزت عن التوصل إلى لائحة تنفيذية مناسبة، وواصلت العمل بموجب أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بصورة مؤقتة لضمان استمرار تسيير أنشطة الجمعيات الأهلية التى تجاوز عددها 56 ألفا.

ونوه التقرير إلى مبادرة رئيس الجمهورية خلال حواره التفاعلى فى منتدى شباب العالم المنعقد فى نوفمبر 2018 بالدعوة إلى مراجعة القانون وتلبية طلبات المجتمع فى هذا الشأن، وهى الدعوة التى كانت موضع ترحيب المجلس ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية، معتبرا أن القانون الجديد جاء أكثر شمولا من القوانين السابقة ملبيًا الحاجة إلى مجتمع مدنى قوى يشارك فى التنمية بمفاهيمها العامة فى شتى المجالات، حيث يعمل على تنظيم العمل الأهلى بصورة عامة، بما يشمل الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والجمعيات ذات النفع العام، والاتحادات النوعية، والاتحادات الإقليمية، والاتحاد العام، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وأضاف القانون بابا جديدا لتعزيز التطوع وحمايته، مشيرا إلى أن القانون الجديد يساهم فى إزالة الخلل السابق حول الترخيص بالإخطار وفقا للدستور، ويستبدل بالعقوبات السالبة للحريات عقوبات مالية، ويوزع أعباء التقاضى بين تنظيمات العمل وجهة الإدارة فى حالات الخلاف، وينظم تلقى التمويلات والتبرعات المحلية والخارجية وجمعها، ويُنيط المتابعة الإدارية بجهة واحدة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وينظم العلاقات بين المنظمات المحلية والدولية، ويتيح إنشاء منظمات غير حكومية دولية تتخذ من مصر مقرا لها بالإضافة إلى تصاريح عمل فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

وطالب التقرير باستمرار ما وصفه بـ «آليات التشاور بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى» فى صوغ اللائحة التنفيذية المرتقبة بما يفسح المجال أمام تعزيز حرية التنظيمات الأهلية ونشاطاتها فى مصر.