«الحبس الاحتياطى» لمعارضين سياسيين لفترات تتجاوز العام «يثير القلق»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على صعيد الحق فى الحرية والأمان الشخصى، أعرب التقرير عن قلق المجلس إزاء التأخر فى إصدار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يعالج أزمة التوسع فى استخدام الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى لا يستخدم سوى حال الضرورة، وضمان الالتزام بسقف زمنى ملائم للحبس الاحتياطى بما يعزز شروط العدالة فى المحاكمات، فضلا عن تعويض المحبوسين احتياطيا معنويا وماليا حل ثبوت براءتهم.

وأشار التقرير إلى أن استمرار فترات الحبس الاحتياطى لمعارضين سياسيين لفترات تتجاوز العام قيد التحقيقات فى تهم تتصل بدعم أنشطة منظمات إرهابية- يثير قلق المجلس، لا سيما أن كثيرا منها قد انتهى بالإفراج عن المحتجزين بواسطة القضاء نظراً لضعف الأدلة والتحريات الأمنية، وهى القرارات التى عادة ما تطعن عليها النيابة العامة، وتنتهى برفض محاكم الاستئناف للطعون وتأييد قرارات الإفراج.

وأكد التقرير «قضى العشرات من المعارضين السياسيين من غير المنتمين إلى التنظيمات الداعمة للإرهاب فترات مطولة قيد الاحتجاز، وهو ما فُسر بمحاولة لكبح نشاطهم السياسى المعارض بما يخالف التوجهات السياسية للدولة».