توصيات بتبنى سياسة تكفل للعمال حرية «الإضراب والمفاوضة الجماعية»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب التقرير بحرية التنظيم النقابى، مشددا على أنه ومع ترحيب المجلس بالتعديلات التى اتخذها مجلس النواب فى ختام دور انعقاده الرابع إلا أنه يدعو الحكومة إلى وضع قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بحق العمال فى تنظيم الإضرابات وفى مجال المفاوضة الجماعية.

ودعا التقرير الحكومة إلى تبنى سياسة موضوعية تتوافق مع القانون الذى كفل حرية العمال فى الإضراب والمفاوضة الجماعية وفق الضوابط التى أرساها القانون، موضحا أن التعديلات التى أجريت على قانون النقابات العمالية فى يوليو 2019 كفلت الحريات النقابية ومعايير منظمة العمل الدولية، وهى التعديلات التى سبق للمجلس أن دعا إليها عقب صدور قانون النقابات العمالية مشددا على أنه ورغم المزايا التى يوفرها القانون وتتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 65% من أجر الاشتراك التأمينى، وضمان نسبة مماثلة لمعاش المصابين منعدمى الأجر الثابت وخاصة الأطفال وطلاب المدارس الفنية، وفض التشابكات بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، ووضع حوافز تشجعيه للتأمين على العمالة غير المنظمة، وتأسيس صندوق مالى موحد لكافة للفئات المؤمن عليها، وتوفير بدل البطالة لأول مرة، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاش والأجر ليتناسب مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منظم، ورفع سن المعاش ليصل إلى 65 عاما بداية من 2023 بشكل متدرج إلا أنه أثار عددا من المخاوف والتحفظات جراء رفع سن المعاش من 60 عاما إلى 65 عاما تجاوبا مع الهرم السكانى الشاب فى البلاد، ومع قانون الخدمات المدنية الذى يوفر حوافز تشجعية للمعاش المبكر للعاملين بالدولة فى سن 55 عاما بالتوازى مع توفير تمويل واسع للمشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه من خلال البنك المركزى.