شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر تعديلات «الإجراءات الجنائية» يعطل تحسين شروط المحاكمة.. وملاحظات لبعثات زيارة السجون بعد استئنافها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول زيارات السجون وأماكن الاحتجاز قال التقرير إن رئيس المجلس طالب فى يوليو 2019، وزارة الداخلية بالتجاوب مع طلبات المجلس بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، مشددا على أن تكرار تأخير الزيارات المرتقبة بناء على طلب وزارة الداخلية يثير قلق المجلس ويدعم المبالغات بوقوع انتهاكات لحقوق السجناء والمحتجزين، مشيرا إلى أن المجلس استأنف زياراته بعد فترة طويلة من التعذر رغم موافقة النيابة العامة بزيارة سجون القناطر «نساء» فى 16 أكتوبر 2019.

وذكر التقرير أن أهم الملاحظات بشأن تلك الزيارة تمثل فى عدم السماح للبعثة بدخول العنابر الخاصة بالسجينات بحجة أن هذا يتطلب إذنا مسبقا من النيابة العامة، وصغر سن عدد كبير من السجينات داخل السجن، ومن خلال الحديث مع بعضهن تبين أنهن غير متعلمات، وهو نفس الأمر الذى تكرر مع زيارة وفد المجلس لسجن المرج فى 23 أكتوبر 2019، حيث منعت بعثة المجلس من دخول العنابر الخاصة بالسجناء بحجة أن الأمر يتطلب إذنا مسبقا من النيابة العامة، بينما سمح لبعثة المجلس خلال زيارة سجن بورسعيد العمومى فى 30 أكتوبر 2019، حيث استمعت فيه البعثة إلى آراء عدد من السجناء وتقييماتهم فى حضور عدد من المسؤولين عن السجن.

وجدد التقرير دعوته وتأكيده على حق المجلس القانونى فى زيارة السجون، مشيرا إلى أنه تم إجراء زيارات متنوعة للسجون وأقسام الشرطة عامى 2016، و2017 حتى أكتوبر، ورغم موافقة وزارة الداخلية على طلبات المجلس بزيارة عدد من السجون فى مايو ويونيو 2019 إلا أنها لم تحدد مواعيد للزيارة حتى منتصف أكتوبر 2019، مما دعا رئيس المجلس إلى إعلان استياءئه.

وأشار التقرير إلى أنه منذ يناير 2018 حتى أكتوبر 2019 أسهمت قرارات رئيس الجمهورية فى العفو والإفراج الشرطى عن نحو 38 ألف سجين، وهو ما يرفع عدد المستفيدين لأكثر من 66 ألفا خلال أربع سنوات، لافتا إلى أنه يضاف إلى ذلك قرارات أخرى لرئيس الجمهورية بالإفراج الصحى عن السجناء ومعالجة قضايا الغارمين والغارمات المحبوسين فى قضايا جنائية تعود بالأساس إلى ديون مالية غير تعاقدية.

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وتبنى التقرير عددا من التوصيات خلال الزيارات التفقدية والمتابعات المتنوعة والتدخلات فى الشكاوى فى مقدمتها وضع آلية منظمة وفعالة لزيارة ذوى السجناء على نحو يخفف المعاناة التى يتعرضون لها، مع أهمية نقل السجناء إلى السجون التى تقع بالقرب من محال إقامة ذويهم بما يخفف عن كاهل الأسر.

ودعا التقرير إلى التعديل الإضافى للائحة السجون التى أسهم مع مصلحة السجون فى وضع مسودتها فى العام 2017، ويتمثل هذا التعديل فى تفعيل مبدأ الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بمن فى ذلك السجناء دون سن الخمسين، حيث يعيق النص الوارد فى اللائحة تفعيل الإفراج الشرطى عن هؤلاء إلا حال بلوغهم سن الخمسين.

ودعا التقرير إلى تبنى مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات فى الجرائم البسيطة المقدم من المستشار سامح عبدالحكم إلى مجلس النواب فى 2017، وهو المشروع الذى نال استحسان الجهات المجتمعية والرسمية كافة، ويكفل معالجة أكثر مرونة لقضايا الغارمين والغارمات، ويخفف عن كاهل السجون والموازنة العامة للدولة.

وعلى صعيد الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، أكد التقرير أنه لا يزال تأخير إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يشكل حجر عثرة فى تحسين شروط المحاكمة، لا سيما فى ظل التوسع فى الحبس الاحتياطى للمتهمين خلال التحقيقات وعلى صلة بالإحالة للمحاكمات، على نحو بات معه الحبس الاحتياطى المطول يشكل عقوبة غير قضائية للمتهمين، وخاصة مع غياب حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطى للمتهمين بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، مضيفا أن الأحكام الصادرة بالبراءة من محاكم الجنايات ومحكمة النقض بصفة خاصة لصالح أعداد كبيرة من المتهمين المحبوسين احتياطياً لفترات طويلة- ربما تصل فى بعض الأحيان إلى أربع سنوات- ما يسفر عنه أضرار فادحة بسبب التوسع فى تدابير الحبس الاحتياطى وتجاوزها مفهوم التدبير الاحترازى الضرورى، فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية التى تنال من المتهمين الذين تثبت براءتهم ومن أسرهم كذلك.