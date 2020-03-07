شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف الأول نيران صديقة لصالح النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجل النادي الأهلي هدف التقدم للنادي الأهلي أمام صانداونز، حيث وصلت كرة عرضية لصالح الأهلي عن طريق على معلول من الرواق الأيمن ارتطمت بـ مابوي مهاجم صانداونز وتغير اتجاه الكرة ودخلت إلى الشباك.

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