شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالدايم» و«الغضبان» يعيدان افتتاح سينما مصر بعد تطويرها وتجديدها بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، إشارة بدء العمل في سينما مصر ببورسعيد بعد إعادة تطويرها وتأهيلها وتجديدها بالكامل، وذلك في الثامنة مساء غد الاثنين.

وقالت «عبدالدايم» إن سينما مصر والتي تم إنشاءها في الخمسينات من القرن الماضي أحد أصول السينما المصرية، وقامت وزارة الثقافة باستردادها وتقوم الآن بإنشاء شركة لاستثمارها واستغلالها على الوجه الأمثل.

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وأضافت أنها إضافة إلى البنية الثقافية في المحافظة ومصر، ووصفتها بالمعلم الثقافي والفني الهام، كما اعتبرتها شاهدًا على بطولات خالدة للمدينة الباسلة، لافتة إلى أن عودة سينما مصر كان ضمن أولويات وزارة الثقافة باعتبارها جزء هام من ذاكرة السينما المصرية ودار العرض الوحيدة الباقية في وسط المدينة بأحد أهم الشوارع التجارية في المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار الوزير للسينما، أن سينما مصر ببورسعيد أهملت لسنوات طويلة وصلت إلى حد الأغلاق الكامل واوضح ان السينما كانت مؤجرة قبل انتقال ادارتها لوزارة الثقافة لمدة عشرون عام حتى تم استلامها بحالة متهالكة وتم اغلاقها لعدم مواكبة التطور في الات وماكينات العرض الحديثة بالاضافة إلى تساقط أجزاء من السقف خلال عام 2017.

واستكمل أن دار العرض تتسع لـ526 مشاهد وتم تزوديها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائي بجانب أنظمة الدفاع المدني والمراقبة المتطورة وهي حاليًا جاهزة لعرض أحدث الأفلام من خلال تعاقد الشركة مع إحدى أكبر شركات التوزيع في مصر.

وأشار عبدالجليل إلى أن جميع الاعمال الخاصة بالتطوير والتحديث والتجديد تمت بأيدي وسواعد عمال شركة السينما والذي يؤكد على وجود كفاءات داخل وزارة الثقافة بل وعمالة نادرة أيضًا.