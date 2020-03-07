«الهجرة» تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظَّمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة، لوفد شبابي من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في كندا، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ضمن برنامج فعاليات الملتقى الـ19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

وقام الشباب بجولة تفقدية داخل المتحف وشاهدوا عددًا كبيرًا من التماثيل والقطع الأثرية الفرعونية النادرة الثمينة، كما استمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ تلك التماثيل والقطع الأثرية المتواجدة فيه وعن توقيت وكيفية الحصول عليها واقتنائها.

وقدم الخبير الأثري للشباب نبذة وافية عن مشروع المتحف المصري الكبير باعتباره حدثا عالميًا ضخمًا أصبح افتتاحه وشيكًا هذا العام، وكيف سيسهم هذا المشروع في تعزيز مصر أمام العالم كوجهة سياحية جاذبة لكافة الجنسيات.

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وفي ختام الجولة، أعرب الشباب عن سعادتهم بزيارة المتحف وانبهارهم به لما يحتويه من قطع أثرية فرعونية نادرة ومهمة، كما أشادوا برونقه وطرازه المعماري الفريد وكذلك حسن التنظيم والاستقبال، فضلا عن تشوقهم إلى افتتاح المتحف المصري الكبير لزيارته والترويج له وسط أصدقائهم ومجتمعاتهم الخارجية.

من جانبه، قال كريم صفوت وهو طالب مصري في كندا ضمن أعضاء الوفد: «أعتز جدًا بجذوري المصرية وأفتخر بانتمائي لهذه الحضارة العظيمة، لذلك أنا سعيد بزيارتي لمصر وأصبحت متشوق لكل ما هو مصري حتى أنني أصبحت أتابع كافة المسلسلات المصرية من كندا».

فيما قالت شانتال كبيش طالبة أيضا في كندا: «بالتأكيد عند عودتي سأحكي إلى كل أصدقائي الكنديين عن كل ما شاهدناه في مصر من مناطق سياحية وأثرية ومحميات ذات طبيعة ساحرة لا مثيل لها ولم أكن أتوقعها، وسأحثهم على زيارتها حتى يروا كل هذا الجمال».

أما دانيال دوس، أحد أعضاء الوفد الشبابي، لفت إلى أنه شعر بتغيير جذري كبير في مصر إلى الأفضل على كل المستويات، واصفًا إياها بأنها «أصبحت بحق مصر الجديدة»، كما أكدت جولي ميخائيل، إحدى عضوات الوفد، على ما قاله دانيال وتابعت: «هناك حماس كبير لدينا للعودة إلى مصر والعيش بها وسط كل هذا التطور الإيجابي وهذه التنمية.. يكفي ما لمسناه من أمن وأمان وتعايش ومحبة».

وسبق أن أعلنت وزيرة الهجرة أنه سيتم إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتلقي رغبات الشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث من مختلف دول العالم؛ للتسجيل والمشاركة في الملتقيات المقبلة التي ستنظمها الوزارة، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا

وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير لوفد شبابي مصري من كندا