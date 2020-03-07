22 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية حلوان الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة 5 من عناصر خلية حلوان الإرهابية بتهم الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص، لجلسة 22 يونيو المقبل، للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

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كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، عاقبت المتهمين في مطلع شهر يونيو من عام 2016، بالسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين في اتهماهم بتكوين خلية إرهابية، وعقب صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام، وعقب قبول طعنهم قررت محكمة الاستئناف تحديد الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمة المتهمين، وخلال أولى الجلسات استمعت المحكمة لطلبات الدفاع بعد تلاوة النيبة العامة لأمر إحالة المتهمين بالدعوى.

أسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة فى حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.