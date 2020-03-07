المشدد 3 سنوات لمتهم بالتحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م. ر" لاتهامه بالتحرش بابنة محام بحدائق القبة.

وكان المحامي طارق العوضي حررًا محضرًا رقم 15351 لسنة 2019 يتهم فيه شخصًا مجهولًا بالتحرش بابنته.

وقال "العوضي" في تصريحات لمصراوي، إن ابنته، 21 سنة، كانت عائدة من الجامعة في الثالثة مساء، عندما تحرّش بها مجهول يستقل "موتوسيكل" بدون أرقام وفرّ هاربًا.

وتمكنت مباحث حدائق القبة من ضبط المتهم بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث، وأحالته للنيابة التي أحالته للجنايات.