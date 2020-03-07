محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م. ر" لاتهامه بالتحرش بابنة محام بحدائق القبة.
وكان المحامي طارق العوضي حررًا محضرًا رقم 15351 لسنة 2019 يتهم فيه شخصًا مجهولًا بالتحرش بابنته.
وقال "العوضي" في تصريحات لمصراوي، إن ابنته، 21 سنة، كانت عائدة من الجامعة في الثالثة مساء، عندما تحرّش بها مجهول يستقل "موتوسيكل" بدون أرقام وفرّ هاربًا.
وتمكنت مباحث حدائق القبة من ضبط المتهم بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث، وأحالته للنيابة التي أحالته للجنايات.
كانت هذه تفاصيل خبر المشدد 3 سنوات لمتهم بالتحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.