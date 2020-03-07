مجدي الجلاد: لم أنضم لقناة «المحور».. والصحافة مباراتي المُفضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة، التي تضم البوابات الإلكترونية «الخليج 365، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت»، أنه لم يتعاقد مع شبكة قنوات "المحور" العريقة على أي عمل إعلامي أو إداري أو تنفيذي جديد.

وقال الجلاد، في تصريحات صحفية اليوم: «لم ألتزم بأي برامج أو أنشطة مهنية من أي نوع داخل قناة المحور التلفزيونية أو غيرها، وذلك مع تقديري الشديد للمؤسسة، واعتزازي الدائم بالصديق العزيز الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارتها».

وأضاف: "إنني أمتن دائمًا لكل ما يُتاح من تصورات وعروض، ولكنني أؤكد بشكل قاطع أنني أتفرغ حاليًا لمؤسستي الغالية "أونا" للصحافة، ومن فيها من زملاء أعزاء أمنحهم كل ما أعرف في هذه المرحلة من حياتي المهنية، ومن المهم التأكيد على أنني لم أتأخر يوماً في تقديم أي دعم لشاشة المحور، بحكم علاقتي التاريخية بها؛ إذ كنت أحد مؤسسي برنامج (٩٠ دقيقة) في انطلاقته الأولى عام 2006".

واستطرد الجلاد: "إنني أحاول القيام بدوري الحقيقي في صناعة صحافة حقيقية واقعية ومستقبلية أؤمن بها، محافظًا على تاريخي الذي اجتهدت فيه، وأقدسه من واقع حبي لوطني مصر بلا مزايدة، وقناعتي الأبدية بأن الصحافة هي صمام أمان حريات الشعوب، وسند الدولة في الأزمات والخطوب، مقررًا الاستمرار في مؤسسة (أونا للصحافة) دون غيرها، لاعبًا في ساحة الصحافة مباراتي المُفضلة التي سأظل بها ولها مهما حدث.