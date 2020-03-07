"ليس من رأى كمن سمع".. هاني يونس ينشر فيديو لشقق الحي السكني بالعاصمة الإدارية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الرسمة بموقع "فيسبوك"، من الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية والتي تنفذه وزارة الإسكان.

وأضاف يونس، وزارة الإسكان طرحت عددا من الشقة وسيتم تسليمها للحاجزين، كما سيتم طرح مرحلة جديدة قريبا، قائلا: "ليس من رأى كمن سمع".

وجارٍ تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، بجانب 328 فيلا، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية.