محافظ الجيزة يشدد على عدم التهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

شدد محافظ الجيزة أحمد راشد، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بصورة رادعة ، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية فوراً وفي المهد لما لذلك من أهمية قومية.

وأكد راشد - خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم السبت - أن مديرية الصحة تعاقدت مع 100 طبيب متخصص لسد العجز في عدد من التخصصات القليلة بالمستشفيات، مشددا على مدير مديرية الصحة ببذل قصارى الجهد للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المواطنين والسعي نحو حلها وإحداث طفرة ملموسة في المجال الصحي يشعر بها المواطن خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والنائية .

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ووجه مديرية التضامن بتنفيذ توجهات الدولة نحو مواجهة الأشخاص المقيمين بالشوارع وإيداع المشردين منهم بدور رعاية وذلك من خلال لجان المتابعة الميدانية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم.

وشدد المحافظ - خلال اللقاء - على نائب المحافظ لشئون المجتمع والجمعيات الأهلية بضرورة إحياء مشروعات الحرف اليدوية والتراثية الموجودة بعدد من القرى مثل قرية الحرانية وكرداسة وإزالة أي معوقات تواجه أصحاب هذه الحرف والتنسيق لفتح معارض متعددة بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لعرض منتجاتهم لفتح منافذ بيع جديدة لهم.

كما وجه المحافظ مديرية الأوقاف بتخصيص جزء من الخطب والدروس بالمساجد عن أضرار المخدرات وخطورتها على الشباب وعلاقتها بالجريمة خاصة بعد ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بتأثير المخدرات، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المحلفات بنهر الطريق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وعدم السكوت على أي شكل من أشكال الفساد وتبليغ الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية على الفور.​