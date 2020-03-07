"الوزير" يتابع تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة - أسوان" الصحراوي الغربي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان " الصحراوي الغربي، وهي المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

وبدأت الجولة بتفقد كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بالكيلو 2.85 بالطريق، ثم قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاعًا لسرعة الإنجاز.

والتقى الوزير، بالعاملين والمهندسين، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

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وأكد الفريق كامل الوزير، أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12م، وإنشاء طريق أسفلت للشاحنات بعرض 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11م، وطريق خرساني حارتين لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 م، لافتا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملًا صناعيًا (5 كباري - 16 نفقًا).

وشدد وزير النقل، على أن هذا الطريق سيكون حرًا مثل طرق (القاهرة – الإسكندرية)، و(القاهرة – السويس)، و(شبرا – بنها)، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وسيكون جزءًا من محور (القاهرة - كيب تاون).

وأضاف الوزير، أن مختلف مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة ومشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة في قطاع الطرق والكباري.

وأوضح أنه بخصوص المشروع القومي للطرق، فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى 30.5 ألف كم.