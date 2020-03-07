هل تلغي وزارة الأوقاف صلاة الجمعة بسبب كورونا.. مختار جمعة يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من خطر الشائعات التي تروجها صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن صلاة الجمعة وانتشار فيروس كورونا، مؤكداً أننا لسنا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء يتعلق بصلاة الجمعة.

وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر كلية أصول الدين، الذي عقد السبت، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، حول "بناء الإنسان في التصور الإسلامي.. بين الواقع والمأمول"، إن بعض المواقع استغلت تصريحاته بشأن جواز إلغاء صلاة الجمعة، موضحاً أن هناك تساؤلات بشأن عدم إقامة صلاة الجمعة عند انتشار الأوبئة، التي تشكل تهديداً حقيقياً على الإنسان.

وتابع وزير الأوقاف: "إذا انتشر أي وباء يشكل خطراً على البشرية، فإنه وبلا تردد، نقول إن حماية الأنفس من المقاصد الكلية، ويمكن عدم إقامة صلاة الجمعة، لكن قلنا بوضوح لا نأخذ صلاة الجمعة دون باقي التجمعات، فعندما ترى الدولة خطراً من التجمعات فإنها تحظرها بما فيها الجامعات والمدارس ومباريات كرة القدم والمؤتمرات، والجمعة واحدة من تلك التجمعات، وقلنا إن الرأي الشرعي يتبع الرأي العلمي، فعندما يخرج أهل العلم من الصحة ويطلبون المنع، فالمنع هنا جائز".