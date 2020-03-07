146 باكية.. حي الزاوية يواصل إنشاء سوق عبود النموذجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشف مصدر بمحافظة القاهرة عن تفاصيل إنشاء سوق عبود الحضاري الجديد التابع لحي الزاوية الحمراء، في إطار خطة العاصمة للتخلص من انتشار الأسواق العشوائية للباعة الجائيلن بمختلف أحياء العاصمة البالغة 38 حيًا.
وقال المصدر، لمصراوي، إنه يجري الآن العمل على إنشاء سوق عبود النموذجي بجوار سلم عبود ليكون بديلًا عن السوق العشوائي المتواجد في المنطقة، حيث تم استلام الأرض الملاصقة لمسار خط السكة الحديد والبدء في عملية الإنساءات للسوق.
وأوضح المصدر، أنه يجري تطوير السوق بمنحة من الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية، ويتكون من 146 باكية، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق من رصف وإنارة.
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