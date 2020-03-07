مصر | 4 إبريل.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب "مصر القوية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 إبريل.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب "مصر القوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر والذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 4 أبريل المقبل.

وأكدت الدعوى، أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.