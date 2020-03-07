مصر | مليون جنيه خسائر حريق الدرب الأحمر.. تعرف على التفاصيل

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فتحت نيابة الدرب الأحمر، تحقيقات موسعة في واقعة حريق الدرب الأحمر.

وكشفت التحقيقات أن الحريق التهم 20 ورشة أحذية ووصلت الخسائر المادية أكثر من مليون جنيه.

وأضافت، أن الحريق لم يصل للمباني الأثرية ولم تتضرر منه وذلك من خلال الفحص الهندسي والتقرير الأثري بها.

وأمرت النيابة، باستدعاء أصحاب الورش المتضررين من اشتعال الحريق للاستماع إلى أقوالهم.

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واستمعت، إلى أقوال الشهود العيان الذين قالوا إن النيران اشتعلت في أول ورشة أحذية ليتفاجأوا بامتدادها لباقي الورش لتصل إلى 20 ورشة ثم امتدت إلى الأسطح فوق الورش، وكان لا يوجد خسائر في الأرواح البشرية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، ولا يوجد خسائر بشرية حتى الآن.

ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري.

وانتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء أسامة فاروق، إلى موقع الحريق، لمساندة القوات في عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع اي خسائر بشرية.