مصر | 22 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية حلوان الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية حلوان الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر من دون ترخيص، لجلسة 22 يونيو النقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، ود. علي عمارة.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة.