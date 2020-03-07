مصر | 22 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية حلوان الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية حلوان الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حجزت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر من دون ترخيص، لجلسة 22 يونيو النقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، ود. علي عمارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة.
كما اتهمته بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة فى حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.