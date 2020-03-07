مصر | دعوى قضائية لإيقاف برنامج "ملائكة الرحمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية لإيقاف برنامج "ملائكة الرحمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام عماد الضبع، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، وكيلا عن نقيبة الممرضين الدكتورة كوثر محمود، دعوى قضائية إمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس إدارةقناة صوت العرب، ورئيس المجلس الأعلي للإعلام.

وحملت الدعوى رقم 21045، لسنة 74 قضائية، وطالبت نقيب الممرضين، في دعواها بوقف إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع على قناة "صوت العرب"، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، والعبارات المسيئة للنقيبة والتركيز على الجانب السلبي دون الإيجابي.

وتابعت الدعوى، أن محتوى الحلقات يتضمن العديد من العبارات المسيئة والسب والقذف، والتشهير، واستضافة ضيوف بعينهم متغاضين عن حق الطرف الآخر في الرد، وكذلك الخوض في أسرار النقابة الداخلية.

