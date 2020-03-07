مصر | حكم جديد من "الإدارية العليا" بشأن انتخابات اتحاد الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم جديد من "الإدارية العليا" بشأن انتخابات اتحاد الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، رفض الطعن المقام من علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب، على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإدراج الأمير أباظة عضو اتحاد كتاب مصر في قائمة المرشحين بانتخابات التجديد النصفي.

وكان المحامي محمد حامد سالم، وكيل الكاتب الصحفي حصل على حكم قضائي الدعوى رقم 29897 لسنة 74، إدراج اسم الكاتب الأمير أباظة ضمن قائمة المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، لاستيفائه الشرائط القانونية للترشح.

ورفع الكاتب الصحفي الأمير أباظة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن رفض اتحاد كتاب مصر، قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي، لأسباب تتعلق بسداد الاشتراك السنوى بالاتحاد، واستند الأمير أباظة في دفاعه على إيصال استلام النقدية والذي شابه شبهة التزوير في مستندات رسمية بتغيير تاريخ سداد الاشتراك من يوم 18 فبراير وجعله بتاريخ 19 فبراير حتى لا يستطيع دخول السباق الانتخابي.